Beşiktaş'tan Liverpool'un yıldızına kanca! Resmi temaslar başlıyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 08:53

Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren ve gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti.

Süper Lig'de sezonu 4. bitirmesi kesinleşen Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro çalışmaları başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar dev bir operasyona başladı.

HEDEF FEDERICO CHIESA

Siyah-veyazlı yönetimin, Liverpool forması giyen Federico Chiesa’yı yakından takip ettiği ve oyuncunun durumuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da daha önce olumlu görüş bildirdiği İtalyan futbolcu için sezon sonunda resmi temasların başlaması bekleniyor.

2024 yazında Juventus’tan Liverpool’a transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde istediği süreleri almakta zorlandı.

DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Bu sezon Premier Lig’de 24 maçta forma giyen Chiesa, toplamda 281 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sağ kanat dışında forvet arkası pozisyonunda da görev yapabilen deneyimli futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

LIVERPOOL'UN BEKLENTİSİ 15-20 MİLYON EURO

Beşiktaş Yönetimi’nin transfer görüşmeleri için İngiltere’ye gitmeyi planladığı ifade edilirken, Liverpool’un oyuncu için yaklaşık 15-20 milyon euro arasında bir beklentisinin olduğu öğrenildi.

