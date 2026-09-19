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Beşiktaş'tan Leandro Trossard açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Leandro Trossard#Sakatlık
Beşiktaştan Leandro Trossard açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 11:33

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı.

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Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

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"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard’ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.

Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir."

Beşiktaştan Leandro Trossard açıklaması

AMED SF MAÇINDA YOK

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Belçikalı sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın yarın deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Trossard'ın milli aradan sonra oynanacak olan Kocaelispor maçıyla sahalara dönmesi hedefleniyor.

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#Beşiktaş#Leandro Trossard#Sakatlık

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