Beşiktaş'tan Leandro Trossard açıklaması!

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Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard’ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.

Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir."

AMED SF MAÇINDA YOK

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Belçikalı sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın yarın deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Trossard'ın milli aradan sonra oynanacak olan Kocaelispor maçıyla sahalara dönmesi hedefleniyor.