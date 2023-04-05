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Beşiktaş'tan Lale Orta için tebrik açıklaması

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#Beşiktaş#Lale Orta#Fenerbahçe
Beşiktaştan Lale Orta için tebrik açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 15:16

Beşiktaş, Süper Lig'de geçen hafta oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının yanlış karar olduğunu ifade eden MHK Başkanı Lale Orta için bir açıklama yaptı.

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MHK Başkanı Lale Orta, dün akşam yayınlanan programda Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ev sahibi eibin kazandığı penaltının hatalı bir karar olduğunu söylemişti.

Beşiktaş, Lale Orta için bir tebrik açıklaması yaptı:

02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

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HANIMEFENDİ’nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF’nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz.

Saygılarımızla

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#Beşiktaş#Lale Orta#Fenerbahçe

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