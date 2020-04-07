Haber Giriş: 07.04.2020 - 21:23,
Beşiktaş'tan "La Casa De Papel" paylaşımı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından "La Casa De Papel" paylaşımı yaptı.
Corona virüs nedeniyle liglere ara verilirken, futbolcular ve teknik adamlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Siyah beyazlılarda teknik adamlık yapan Sergen Yalçın, Instagram hesabından dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in afişini Beşiktaş'a uyarlayarak paylaştı.
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