MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan "La Casa De Papel" paylaşımı
GeriFutbol Beşiktaş'tan "La Casa De Papel" paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 21:23,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan "La Casa De Papel" paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından "La Casa De Papel" paylaşımı yaptı.

Corona virüs nedeniyle liglere ara verilirken, futbolcular ve teknik adamlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Siyah beyazlılarda teknik adamlık yapan Sergen Yalçın, Instagram hesabından  dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in afişini Beşiktaş'a uyarlayarak paylaştı.

Beşiktaştan La Casa De Papel paylaşımı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle