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Beşiktaş'tan kusursuz seri! 6 maç oldu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Vincenzo Italiano
Beşiktaştan kusursuz seri 6 maç oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 22:40

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Kara Kartal'da maç sonrası önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve Nübel sonrası rakamlar alkış topladı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi.

Temsilcimiz, turun rövanş maçını 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynayacak.

Beşiktaştan kusursuz seri 6 maç oldu

ITALIANO'NUN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yakaladığı galibiyet serisini Kauno Zalgiris karşısında da sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam döneminde çıktığı 6 resmi karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.

Beşiktaştan kusursuz seri 6 maç oldu

6 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano yönetiminde aldığı sonuçlar şöyle:

- Beşiktaş 1-0 Midtjylland

- Midtjylland 0-2 Beşiktaş

- Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş

- Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove

- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

- Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris

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Beşiktaştan kusursuz seri 6 maç oldu

NÜBEL DUVAR OLDU, GOL YEMİYOR!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 resmi maçın tamamında kalesini gole kapattı.

İşte Nübel'in serisi:

- Beşiktaş 1-0 Midtjylland

- Midtjylland 0-2 Beşiktaş

- Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş

- Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove

- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

- Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris

Beşiktaştan kusursuz seri 6 maç oldu

OH, BU SEZON İLK KEZ ATTI

Beşiktaş'ın forvet hattında mücadelede eden Hyeon-gyu Oh, bu sezonki ilk resmi golünü attı.

Siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçının yanı sıra ligde de 1 kez görev yapan Güney Koreli oyuncu, 6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla ağlara gönderdi.

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Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maça onbirde başlayan Oh, Eyüpspor maçına kulübede başlamış ve 63. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girmişti.

Beşiktaştan kusursuz seri 6 maç oldu

BEKLERDEN GOL KATKISI

Beşiktaş, ikinci golü savunmanın sağında ve solunda oynayan iki oyuncusunun işbirliğiyle kaydetti.

Siyah-beyazlı savunmanın solunda oynayan Rıdvan Yılmaz'ın 12. dakikada ortaladığı topu, sağ bekte forma giyen Amir Murillo filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk golde de topu Oh'la buluşturan Rıdvan Yılmaz, Murillo'nun golünde de son pası vererek iki gole de etki etti. Bu gol aynı zamanda Murillo'nun da bu sezonki ilk golü oldu.

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Beşiktaştan kusursuz seri 6 maç oldu

VLAHOVIC, DOLMABAHÇE'DE SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarların karşısına çıktı.

Oyuna yedek kulübesinde başlayan Sırp futbolcu, 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna Beşiktaşlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla giren Vlahovic'in 69. dakikadaki kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Beşiktaştan kusursuz seri 6 maç oldu

ORKUN KÖKÇÜ 3. GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Midtjylland'la oynanan maçta Beşiktaş adına sezonun ilk resmi golünü kaydeden milli oyuncu, Danimarka ekibiyle oynanan rövanş karşılaşmasında da penaltıdan fileleri havalandırdı.

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Orkun, Oh'un düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıda yine topun başına geçti ve 59. dakikada skoru 3-0 yaptı.

 

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Vincenzo Italiano

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