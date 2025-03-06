Beşiktaş'tan kura yorumu: 'Hedefimiz kupayı almak'

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Göztepe ile eşleşti.

Kura çekimin ardından basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, "Güzel bir eşleşme oldu. Tüm rakiplerimize başarılar diliyoruz. Bizim hedefimiz kupayı almak. Geçen sene bunu başardık. Bu sene de emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. İnşallah sakatlıksız, Fair-play çerçevesinde güzel bir maç olur. Göztepe ile evimizde oynayacağız. Sonrasında deplasmana gideceğiz. Trabzonspor ile ligde de yakın zamanda bir maç oynadık. Rakibimiz de kuvvetli. Eski hocamız Şenol hoca da var. Biz bu sefer deplasmana gideceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla, galibiyetle ayrılmayı planlıyoruz. İlk etapta Göztepe maçı var. Onu başarıyla aldıktan sonra şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları; 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.