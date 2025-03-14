×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'tan Konyaspor'a dev üstünlük

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig
Beşiktaştan Konyaspora dev üstünlük
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 15:29

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlıların istatistiklerde Konyaspor'a karşı önemli üstünlüğü bulunuyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de Cumartesi akşamı 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 47 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken, 6 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu. İki ekip 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.

Beşiktaş deplasmanda da üstün

Beşiktaş, Konya'da yeşil-beyazlı ekibe konuk olduğu 23 lig maçında 9 galibiyet elde etti.

Bu maçların 10'u beraberlikle tamamlanırken, ev sahibi Konyaspor ise 4 müsabakadan galip ayrıldı.

Konya'da yeşil-beyazlı ev sahibinin filelerini 35 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü 27 gole engel olamadı.

Siyah-beyazlılardan tarihi fark

Haberin Devamı

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki müsabakada 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti.

Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!