Beşiktaş'tan Koita transferi için yeni hamle! Mandzukic olmazsa...
Beşikjtaş'ta forvet arayışlarına Mario Mandzukic ismi ön plana çıkarken siyah beyazlı yönetim alternatifleri de cebinde tutuyor. Siyeh beyazlılar Kasımpaşa'nın golcüsü Koita için İstanbul ekibine resmi teklifini iletti.
Sergen Yalçın'ın raporu sonrası forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta aday sayısı ikiye çıktı. Mario Mandzukic'le masada olan Siyah-Beyazlılar, Hırvat yıldızın alternatifini belirledi. Yönetim, Fode Koita için Kasımpaşa'ya teklifini iletti.
İNDİRİM VE KOLAYLIK YAPIN
Takvim'in haberine göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon Euro" yanıtını verdi. Beşiktaş, Gineli forvetin transferinde Mavi-Beyazlı kulüpten hem indirim hem de kolaylık bekliyor.
KOİTA BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya, Thiam'ın Fener'e, Fatih'in de Galatasaray'a transferini örnek gösterdiği öğrenildi. Koita da Siyah- Beyazlı formayı giymek istediğini Kasımpaşa'ya iletti.
9 MAÇTA 4 GOL ATTI
Kasımpaşa formasıyla ligde 9 maçta oynarken, 4 gol atmayı başardı.
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