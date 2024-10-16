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Beşiktaş’tan kırmızı sürprizi

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Süper Lig
Beşiktaş’tan kırmızı sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

Başkan Hasan Arat, Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle özel faaliyetler yapacaklarını söyledi. “Cumhuriyet haftası boyunca tüm takımlarımız sahaya kırmızı formayla çıkacak” diyen Arat, futboldaki barış ortamının devam etmesini istediklerini belirterek, “Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticiler artık kendine bir çeki düzen vermeli” temennisinde bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim haftasında tüm maçlara kırmızı forma ile çıkacaklarını söyledi. Tüpraş Stadı’ndaki bir restoran açılışında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Arat, hazırlıklara 6 ay önce başladıklarını belirterek, “Pazar gününden itibaren Beşiktaş’ta Cumhuriyet Bayramı faaliyetleri başlayacak. O hafta boyunca tüm takımlarımız kırmızı renk formayla çıkacak. Tüm taraftarlarımızın burada olması önemli” dedi.

Barış ortamının devam etmesini istediklerini vurgulayan Arat, şöyle konuştu: “Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticiler de artık kendine çeki düzen vermeli. Başkanlar bu dilde konuşmaya devam ederse sıkıntı yaşanır.

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BiR HOCA CEZA ALIRKEN DiĞERi ALMIYORSA YANLIŞ

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Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Hocaların ceza kararından çektiği gibi. Bir hocanın ceza alıp diğerinin almaması kamu vicdanına ters şeyler. Semih Kılıçsoy çok genç bir oyuncu. A Milli Takımın bir parçası olması çok önemli. Beşiktaş’ta hocasıyla birlikte bundan sonra ne olacağını tüm dünyaya gösterecektir.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da barış mesajları verirken, “Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Biz buranın patronu değiliz. Allah nasip etti ve biz de hizmet etmeye geldik. Rahmetli Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi anılmak istiyorsak onlar gibi davranmamız lazım. Hasan Arat başkanımızın bir önerisi oldu. Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber 5’imiz bir TV programına çıkıp konuşacağız.

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Süper Lig

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