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Beşiktaş'tan kıran kırana Fabio Borini pazarlığı!

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#Transfer#Beşiktaş#Borini
Beşiktaştan kıran kırana Fabio Borini pazarlığı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 07:00

Karagümrük’ün sözleşmesi haziranda bitecek oyuncu için bonservis istemesine; N’Koudou, Dele Alli ve Muleka’nın takasla gitmeyi reddetmesine rağmen yönetim ısrarını sürdürüyor.

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Türkiye'yi vuran deplem felaketi nedeniyle 5 Mart’a kadar uzatılan ara transferde artık son saatlere girilirken Beşiktaş finali sol kanada takviye ile yapmak istiyor.

Bu süreçte kadrosunu Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley, Alexandru Maxim ile güçlendiren Kartal bu bölge için Karagümrüklü Fabio Borini konusundaki ısrarını sürdürüyor.

N'KOUDOU ARTIK GÜNEŞ'İN PLANLARINDA YOK

Teknik direktör Şenol Güneş bu bölgede görev yapan Kevin N’Koudou’yu takımda düşünmediğini net olarak ifade ederken Beşiktaş yönetimi, İtalyan yıldız için bonservis isteyen Karagümrük’ü ikna turlarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar; N’Koudou ile birlikte yine gözden düşen Dele Alli ve Jackson Muleka’yı takasta kullanmak istese de 3 futbolcunun ayrılmayı reddetmesi yönetimin elini kolunu bağladı. Borini’nin sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle yüksek bir bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Karagümrük’le orta yolu bulabilmek için pazarlıkları dört koldan sürdürüyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Borini

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