Beşiktaş'tan Kayserispor maçı sonrası tepkili paylaşımlar!

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Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından üst üste dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Siyah beyazlı takım, mücadelenin sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.

Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.

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Siyah beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

Bir sonraki paylaşımda da "Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz!" ifadeleri yer aldı.