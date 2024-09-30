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Beşiktaş'tan Kayserispor maçı sonrası tepkili paylaşımlar!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Kayserispor
Beşiktaştan Kayserispor maçı sonrası tepkili paylaşımlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 22:34

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçın ardından hakem kararlarına tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

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Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından üst üste dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Siyah beyazlı takım, mücadelenin sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu.

Beşiktaş sosyal medya hesabından "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" ifadelerini kullandı.

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Siyah beyazlı takım bir başka paylaşımda ise "Maçın özeti, rağmen" ifadelerini hakem Atilla Karaoğlan görseliyle paylaştı.

Bir sonraki paylaşımda da "Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz!" ifadeleri yer aldı.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Kayserispor

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