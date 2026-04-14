Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir.



Kartal Kayra Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Cerrahi tedavisi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci ile ilgili bilgiler önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır.