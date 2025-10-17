×
Beşiktaş'tan kaptanlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Ndidi
Beşiktaştan kaptanlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 20:17

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulunun kararıyla siyah-beyazlı takımın yeni kaptanları Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi oldu.

Beşiktaş'ta kaptanlığa Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten kaptan değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Ndidi

