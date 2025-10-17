Beşiktaş'tan kaptanlık açıklaması!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta kaptanlığa Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten kaptan değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz" denildi.