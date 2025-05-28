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Beşiktaş'tan kadın voleybol takımına 12 transfer

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#Sultanlar Ligi#Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı#Transfer
Beşiktaştan kadın voleybol takımına 12 transfer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 16:48

Beşiktaş Kulübü, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadın voleybol şubesine 12 transfer yaptı.

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Sultanlar Ligi'nde bu sezon ilk 8 dışında kalan ve play-off'larda mücadele edemeyen Beşiktaş yeni sezon için anlaştığı 12 voleybolcuyu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde Angela Leyva, Buket Gülübay, Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Ceren Nur Domaç, Diana Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo, Selin Adalı, Yasemin Özel ve Zeynep Sude Demirel ile sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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#Sultanlar Ligi#Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı#Transfer

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