BeÅŸiktaÅŸ'tan Juventus'a teklif! Transfer kararÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Juventus formasÄ± giyen Arjantinli yÄ±ldÄ±z Nico Gonzalez iÃ§in Ä°talyan ekibine ilk teklifini sundu. Siyah-beyazlÄ±larÄ±n Ã¶nerisinin kiralama ve satÄ±n alma opsiyonu iÃ§eren bir formÃ¼le dayandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

JUVENTUSâ€™UN KARARI: SATILIK

Juventus, Nico Gonzalezâ€™in geleceÄŸiyle ilgili farklÄ± seÃ§enekleri deÄŸerlendirmeye hazÄ±r olsa da Torino ekibinin tercihi net. Ä°talyan devi, bir kez daha kiralama yerine oyuncunun bonservisinin kalÄ±cÄ± olarak el deÄŸiÅŸtirmesini istiyor.

TaraflarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼rmesi ve iki kulÃ¼bÃ¼n de beklentilerini karÅŸÄ±layacak bir formÃ¼l Ã¼zerinde anlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

AYRILMA Ä°STEÄžÄ° YOK

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ilgisine raÄŸmen Nico Gonzalez cephesinde ise dikkat Ã§eken bir detay bulunuyor. Arjantinli futbolcunun Juventusâ€™tan ayrÄ±lmak iÃ§in herhangi bir talepte bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve Torinoâ€™da mutlu olduÄŸu belirtiliyor.

Juventus projesinin Ã¶nemli parÃ§alarÄ±ndan biri olma hedefiyle Ä°talyan ekibine transfer olan Gonzalez, kariyerine siyah-beyazlÄ± formayla devam etme ihtimaline de aÃ§Ä±k kapÄ± bÄ±rakÄ±yor.

Â

Bu nedenle Nico Gonzalezâ€™in BeÅŸiktaÅŸâ€™a transferi yalnÄ±zca iki kulÃ¼p arasÄ±ndaki anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± olmayacak. Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n vereceÄŸi karar da sÃ¼recin en Ã¶nemli belirleyicilerinden biri olacak.

BEÅžÄ°KTAÅž BASTIRIYOR

BeÅŸiktaÅŸ ise transfer konusunda somut adÄ±m atmÄ±ÅŸ durumda. Siyah-beyazlÄ± yÃ¶netim, Gonzalezâ€™e olan ilgisini Juventusâ€™a iletirken, ÅŸimdi gÃ¶zler teklifin yapÄ±sÄ±nda yapÄ±labilecek deÄŸiÅŸikliklere Ã§evrildi.

Juventusâ€™un kesin satÄ±ÅŸ konusunda Ä±srarcÄ± olmasÄ± nedeniyle BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n teklifini yeniden ÅŸekillendirip ÅŸekillendirmeyeceÄŸi merak konusu.

Haberin DevamÄ±

Â

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde transferin kaderinin daha net bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor. Åžu an iÃ§in Juventus teklifleri dinliyor, BeÅŸiktaÅŸ transfer iÃ§in bastÄ±rÄ±yor.Â

Â