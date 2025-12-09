Beşiktaş'tan Jota Silva ve Cengiz Ünder için sakatlık açıklaması!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Süper Lig'de dün akşam Gaziantep FK ile yapılan karşılaşmada sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sağlık durumları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır." denildi.

Tedavilerine başlanan iki oyuncunun da Süper Lig'in ilk yarısını kapattıkları öğrenildi.

JOTA SILVA EN AZ 3 HAFTA, CENGİZ ÜNDER 1 AY YOK

Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak, Jota Silva ise 3 ila 4 hafta forma giyemeyecek.

İki futbolcu da Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor ve Rizespor maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada da görev alamayacak.