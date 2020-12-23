Beşiktaş'tan Jeremanin Lens, Mirin ve Douglas için karar verildi

Son olarak Süper Lig'de BB Erzurumspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta gündem kadro dışı kalan futbolcular... Sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin, Douglas ile devamında da Rio Ave maçı sonrası takımdan uzaklaştırılan Jeremain Lens sorununu çözmek adına yönetim çalışmalar yapıyor.

Maliyetleri 4.5 milyon Euro'yu bulan ve yabancı kontenjanının da fazlasıyla aşılmasına neden olan üç isme kulüp bulmaları ve ayrılmaları iletildi.

AYRILIĞA SICAK BAKMIYORLAR

Ancak üç futbolcu da yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmazken, siyah-beyazlı yönetim bu üçlüye kulüp arıyor.

Şayet devre arası teklif alınamaz ya da futbolcular olası teklifleri kabul etmezse sözleşme feshi için orta yol aranacak. (Fotomaç)

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