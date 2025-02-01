×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan İtalya'ya sol bek çıkarması: Samuel Dahl ve Liberato Cacace için temaslar başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Samuel Dahl
Beşiktaştan İtalyaya sol bek çıkarması: Samuel Dahl ve Liberato Cacace için temaslar başladı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 00:57

Sol bekte Masuaku'ya alternatif arayışını sürdüren Beşiktaş, Roma forması giyen Samuel Dahl ve Empoli forması giyen Liberato Cacace için kulüpleriyle temasa geçti.

Haberin Devamı

SPOR ARENA | DIŞ HABER

13 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde henüz kadrosuna yeni bir isim katmayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Sol bek rotasyonunda sadece Masuaku bulunan siyah-beyazlılarda bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalara hız verildi.

SAMUEL DAHL İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Roma'nın 21 yaşındaki İsveçli sol beki Samuel Dahl için sarı-kırmızılılara satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.

Sezon başında 4.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'ya transfer olan Dahl'ın sarı-kırmızılılarla 4.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFAdan dev gelir İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı paraBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA'dan dev gelir! İşte kulüplerin şimdiye kadar kazandığı paraHaberi görüntüle

CACACE BONSERVİSİYLE İSTENİYOR

Beşiktaş'ın listesinde Empoli'de forma giyen 24 yaşındaki Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace'nin de bulunduğu ve siyah-beyazlıların bonservisiyle kadrosuna katmak istediği genç futbolcu için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haberin Devamı

Piyasa değeri 2 milyon Euro olarak tahmin edilen Cacace'nin kulübü Empoli'yle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DAHL VE CACAE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Liberato Cacace bu sezon Empoli formasıyla 21 resmi maçta 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi. 

Samuel Dahl ise Roma formasıyla 4 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Samuel Dahl

BAKMADAN GEÇME!