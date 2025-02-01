Beşiktaş'tan İtalya'ya sol bek çıkarması: Samuel Dahl ve Liberato Cacace için temaslar başladı!

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13 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde henüz kadrosuna yeni bir isim katmayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Sol bek rotasyonunda sadece Masuaku bulunan siyah-beyazlılarda bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalara hız verildi.

SAMUEL DAHL İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Roma'nın 21 yaşındaki İsveçli sol beki Samuel Dahl için sarı-kırmızılılara satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.

Sezon başında 4.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'ya transfer olan Dahl'ın sarı-kırmızılılarla 4.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

CACACE BONSERVİSİYLE İSTENİYOR

Beşiktaş'ın listesinde Empoli'de forma giyen 24 yaşındaki Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace'nin de bulunduğu ve siyah-beyazlıların bonservisiyle kadrosuna katmak istediği genç futbolcu için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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Piyasa değeri 2 milyon Euro olarak tahmin edilen Cacace'nin kulübü Empoli'yle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DAHL VE CACAE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Liberato Cacace bu sezon Empoli formasıyla 21 resmi maçta 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Samuel Dahl ise Roma formasıyla 4 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.