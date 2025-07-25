Beşiktaş'tan ırkçılık soruşturması!

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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'ten Kevin'a yönelik ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesi ile ilgili disiplin soruşturması başlattı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibimiz Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Kevin’e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz."