Beşiktaş'tan inanılmaz seri! Tam 44 gündür...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş'ın 44 günlük yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve alınan skorla şu şekilde:

3 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

7 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 1-0 Konyaspor

11 Şubat 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Konyaspor 1-2 Beşiktaş

15 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

26 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 3-0 Denizlispor

2 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

6 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK

12 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Medipol Başakşehir 2-3 Beşiktaş

16 Mart 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş 3-2 Başakşehir