Beşiktaş'tan inanılmaz seri! Tam 44 gündür...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı ve yenilmezlik serisini geliştirdi.
Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.
Siyah beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Beşiktaş'ın 44 günlük yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve alınan skorla şu şekilde:
3 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor 1-1 Beşiktaş
7 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 1-0 Konyaspor
11 Şubat 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Konyaspor 1-2 Beşiktaş
15 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş
26 Şubat 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 3-0 Denizlispor
2 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
6 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş 2-1 Gaziantep FK
12 Mart 2021: Spor Toto Süper Lig, Medipol Başakşehir 2-3 Beşiktaş
16 Mart 2021: Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş 3-2 Başakşehir