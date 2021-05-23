Beşiktaş'tan iki kupalı paylaşım

"Şampiyon sensin" etiketiyle yapılan paylaşımda teknik ekip ve oyuncularla iki kupanın yer aldığı görsel kullanılarak, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışanlarımız ile teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir arada" ifadelerine yer verildi.

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