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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 09:13,Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan iki flaş transfer birden! | Son Dakika Haberleri

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Beşiktaş'tan iki flaş transfer birden! | Son Dakika Haberleri
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Ligi üçüncü sırada bitiren ve Avrupa'ya gitme hakkı elde eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarıyla ilgili belirsizlik sürerken siyah beyazlılar iki transfer için görüşmelerini sürdürüyor...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Alanya formasıyla 2019-20’ye damga vuran N’Sakala ve Cisse’de somut adımlar atan Kartal iki oyuncuya da imza attırmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezonun kadrosu konusunda düğmeye basan Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan isimlerle görüşmelere devam ediyor. Güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sezona damgasını vuran Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala'dan vazgeçmiyor.

Caner Erkin ile sözleşme yenilemeyen Kartal, sol bek için N'Sakala'da ısrarcı davranırken, hücuma da Cisse takviyesi yapmayı planlıyor. En uçta oynamasının yanı sıra kanatlarda da görev yapan 35 yaşındaki Cisse, 2019- 20'de forma giydiği 32 lig maçında 22 gol attı. 29 lig maçında oynayan 30 yaşındaki N'Sakala ise bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.

Beşiktaştan iki flaş transfer birden | Son Dakika Haberleri



(Fotomaç)

 

 

Beşiktaştan iki flaş transfer birden | Son Dakika Haberleri

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