Beşiktaş'tan Hatayspor maçına farklı kadro! Pjanic ve Josef'in yerine...

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Galatasaray galibiyetiyle ayağa kalkan Beşiktaş ’ta, Josef ve Pjanic’in durumu can sıkıyor. Adalesinde ödem tespit edilen Josef, Hatay deplasmanına götürülmeyecek. Daha önce tüm maçlarda forma giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon ilk kez sahada olmayacak. Pjanic’in de oynaması kolay gözükmüyor. Dün takımla çalışmayan yıldız futbolcu, sadece düz koşu yaptı. Sergen Yalçın, Pjanic’i riske edip etmeme konusunda kararsız. Çünkü hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon deplasmanı var. Sonrasında ise lider Trabzonspor ile çok kritik bir lig maçı Beşiktaş’ı bekliyor. Fanatik'in haberine göre Sergen Yalçın, Atiba ile Salih Uçan’a ‘Hazır olun’ talimatı verdi.

Umut formayı kaptı

Kartal’ın hocası, diğer mevkilerde ise rotasyon düşünmüyor. Necip’in stoperdeki performansından memnun kalan Yalçın, sol bekte Umut Meraş’la devam edecek. Kanatlarda Ghezzal- Larin ikilisini oynatacak olan başarılı teknik adam, ileri uçta Batshuayi’yi, arkasında da Alex Teixeira’yı görevlendirecek. Sergen Yalçın, gol yollarında bu dörtlüye çok güveniyor.