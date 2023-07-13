Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na son teklif! 'Kabul edersen hemen imzala'

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23 yaşındaki oyuncunun kulübü Brentford ile anlaştıktan sonra Halil ile görüşen siyah beyazlılar 3 senelik sözleşme ve yıllık ücret olarak 1 milyon Euro isteyen golcüden indirim talep etti. Beşik taşlı yöneticiler genç futbolcu ya, "Türkiye’de ekonomik tedbirler nedeniyle yerli oyuncuların maaşları standarttır. Beşiktaş’ta yerli oyuncular 400-500 bin Euro kazanıyor. Sana istediğin parayı verirsek maaş dengesi bozulur. Yıllık ücretinde indirim yapman lazım. Düşün ve kararını ver." dediler.

GALATASARAY'DAN YARIM SEZONDA 330 BİN EURO ALMIŞTI

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Şenol Güneş’in çok istemesine rağmen belirlenen rakamın üzerine kesinlikle çıkmayacağı ve takımdaki dengeleri bozmayacağı ifade edildi. Siyah beyazlı yönetimden gelen bu son söz üzerine düşünmek için süre isteyen Halil Dervişoğlu, 2020-21 sezonunun kış transfer döneminde kiralık olarak geldiği Galatasaray’da yarım sezon için 3 milyon TL (o günkü kura göre 330 bin euro) ücret almıştı. A Milli Takım’da da forma giyen ve 15 maça çıkıp 6 gol atan Halil, bir iki gün içerisinde olumlu bir geri dönüş yapmazsa Kartal alternatif bir yerli golcü için harekete geçecek.

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SABOVIC VE ONANA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İsveç milli takımı nın Makedon asıllı orta saha oyuncusu Besart Sabovic’i gündemine aldı. Scout ekiplerinin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran yö neticiler Djurgarden’de oynayan 25 yaşındaki oyuncunun indirim yapmasını istedi. Ön libero için de Lens’in kadrosunda bulunan Jean Onana ile ilgilenen Kartal, kulübü ile bonservis görüşmelerine başladı. Siyah beyazlıların transfer gündeminde ayrıca sol kanat için Milanlı Ante Rebic, sol stoper için Ankaragücü’nde forma giyen Nihad Mujakic bulunuyor.