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Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Gözümüzden kaçtı sanmayın!'

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#Beşiktaş#Erzurumspor FK#Hakem
Beşiktaştan hakem tepkisi: Gözümüzden kaçtı sanmayın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 23:02

Beşiktaş, Erzurumspor FK maçındaki hakem yönetimine sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlılar, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan penaltı beklediği ve iptal edilen golleriyle ilgili bir video paylaşarak "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın" notunu düştü. 

İşte o paylaşım;

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#Beşiktaş#Erzurumspor FK#Hakem

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