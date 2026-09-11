Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Gözümüzden kaçtı sanmayın!'

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.
Mücadelenin ardından siyah-beyazlılar, hakem yönetimine tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan penaltı beklediği ve iptal edilen golleriyle ilgili bir video paylaşarak "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın" notunu düştü.
İşte o paylaşım;
Beşiktaş: Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın. 😉— Spor Arena (@sporarena) September 11, 2026
pic.twitter.com/O6FksaAFHh