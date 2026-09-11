Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Gözümüzden kaçtı sanmayın!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlılar, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan penaltı beklediği ve iptal edilen golleriyle ilgili bir video paylaşarak "Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın" notunu düştü.

İşte o paylaşım;