Beşiktaş'tan gurbetçi atağı! Görüşmeler başladı

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Vincenzo Italiano'yu takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Beinsports'un haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu İlhan Fakılı için görüşmelere başladı.

Clermont ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İlhan Fakılı, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

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20 yaşındaki oyuncu, hem kanatlarda hem de hücum orta sahasında görev alabiliyor.

Beşiktaş yönetiminin, genç oyuncuyu uzun vadeli kadro planlaması kapsamında değerlendirdiği belirtiliyor. Transferin ilerleyen günlerde aşama kaydetmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

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İlhan Fakılı, geride kalan 2025-26 sezonunda çıktığı 34 resmi maçta 4 gol ve 5 asist yaptı.