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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı! Görüşmeler başladı

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#İlhan Fakılı
Beşiktaştan gurbetçi atağı Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 13:05

Beşiktaş, Fransız ekibi Clermont forması giyen genç sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı'nın transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...

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Vincenzo Italiano'yu takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Beinsports'un haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu İlhan Fakılı için görüşmelere başladı.

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Clermont ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İlhan Fakılı, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

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20 yaşındaki oyuncu, hem kanatlarda hem de hücum orta sahasında görev alabiliyor.

Beşiktaş yönetiminin, genç oyuncuyu uzun vadeli kadro planlaması kapsamında değerlendirdiği belirtiliyor. Transferin ilerleyen günlerde aşama kaydetmesi bekleniyor.

Beşiktaştan gurbetçi atağı Görüşmeler başladı

PERFORMANSI

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İlhan Fakılı, geride kalan 2025-26 sezonunda çıktığı 34 resmi maçta 4 gol ve 5 asist yaptı.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#İlhan Fakılı

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