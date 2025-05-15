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Beşiktaş'tan Göztepe'nin golcüsü Romulo için açıklama!

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#Beşiktaş#Göztepe#Romulo
Beşiktaştan Göztepenin golcüsü Romulo için açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 23:28

Beşiktaş, Göztepe'nin golcüsü Romulo'nun transferine dair çıkan haberleri yalanladı.

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Beşiktaş, Göztepe'de forma giyen Romulo hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında açıklama yayınladı.

İşte Beşiktaş'ın duyurusu;

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe’nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Romulo Cardoso’nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz."

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#Beşiktaş#Göztepe#Romulo

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