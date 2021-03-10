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GeriFutbol Beşiktaş'tan Gökhan Töre için sakatlık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Gökhan Töre için sakatlık açıklaması!

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Beşiktaş'tan Gökhan Töre için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Gökhan Göre hakkında şu sözler kullanıldı;

Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaştan Gökhan Töre için sakatlık açıklaması

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