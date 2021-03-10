Beşiktaş'tan Gökhan Töre için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Gökhan Göre hakkında şu sözler kullanıldı;

Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...