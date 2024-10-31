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Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst'tan uyarı: Uzaktan şutlara dikkat

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Galatasaray
Beşiktaştan Giovanni van Bronckhorsttan uyarı: Uzaktan şutlara dikkat
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 07:00

Hollandalı çalıştırıcı, Kasımpaşa’nın önde kaptığı toplarla skor üretme konusunda ligin en iyi takımları arasında yer aldığını ve maç başına şut istatistiğinde ilk 5’te yer aldığına dikkat çekerken “Risksiz ve sistemimizden taviz vermeden mücadele edelim” dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, derbide kaybettikleri G.Saray’ın ‘bay’ geçtiği haftada puan farkını azaltmak için Kasımpaşa ile oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti. Hollandalı teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu uyarılarda bulundu:

BÜYÜK MAÇLARDA ETKİLİLER

“Kasımpaşa futbolu açık oynayan ekip. Alanyaspor ve Samsunspor maçlarında çok değişik bir görüntü verdiler. Büyük maçlarda çok etkili oynuyorlar. Kanatları ve orta alanları sürekli pres yaparak rakibi boğuyor. Bu nedenle onlara karşı risksiz ve sistemimizden taviz vermeden mücadele etmemiz gerekiyor.”

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GALATASARAY'I UNUTTURMALIYIZ

Van Bronckhorst rakibin önde kaptığı toplarla skor üretme konusunda ligin en iyi takımları arasında yer aldığını ve maç başına şut (10.3) istatistiğinde ilk 5’te yer aldığına dikkat çekerken “Oyun içinde 4-3-3’ten 4-2- 3-1’e kolay geçiş yapıyorlar. En önemli özellikleri ceza alanı dışından sık sık şutla kaleyi yoklamaları. Bu konuda rakibe topla oynama ve buluşma imkanı vermememiz gerekir. İstikrarlı oyunumuzu sürdürüp Galatasaray karşısında aldığımız 2-1’lik mağlubiyeti camiamıza unutturmalıyız” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Galatasaray

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