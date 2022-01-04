Beşiktaş'tan Ghezzal kararı! Transferin gözdesi oldu ancak...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Galatasarayda bir dönemi sona erdirecek teklif Kulisler çalkalanıyor...Galatasaray'da bir dönemi sona erdirecek teklif! Kulisler çalkalanıyor...#Galatasaray
Racon masasında neler oldu Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...'Racon masası'nda neler oldu? Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...#Ziya Bandırmalıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Ankara merkezli 40 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var Ankara merkezli 40 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var#FETÖ
Milyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme KAPa açıklama geldi: Yeni kaynak olabilirMilyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme! KAP'a açıklama geldi: Yeni kaynak olabilir#Altın
Bakanlık tek tek sıraladı Yangınlarla mücadele için dev filo kuruluyorBakanlık tek tek sıraladı! Yangınlarla mücadele için dev filo kuruluyor#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Memur ve emekliye ek zam müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Memur ve emekliye ek zam müjdesi#Memur
Bir sonraki Steve Jobs deniyordu, dolandırıcı çıktı... Genç milyarder için karar verildi'Bir sonraki Steve Jobs' deniyordu, dolandırıcı çıktı... Genç milyarder için karar verildi!#Elizabeth Holmes
Müslüman kadınlara görülmemiş taciz ve hakaretMüslüman kadınlara görülmemiş taciz ve hakaret! #Hindistan
İstanbul merkezli twitch operasyonu Alanında ilk... Şok detaylarİstanbul merkezli 'twitch' operasyonu! Alanında ilk... Şok detaylar#Sosyal Medya
Sokak ortasında kurşun yağdırdı Canını zor kurtardıSokak ortasında kurşun yağdırdı! Canını zor kurtardı#Silahlı Saldırı
20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var#20 Aralık
Benden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’ndaBenden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’nda#Kılıçdaroğlu
Su büyüdü Bu nasıl bir boy uzaması maşallahSu büyüdü! 'Bu nasıl bir boy uzaması maşallah'#Pınar Altuğ
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'tan Ghezzal kararı! Transferin gözdesi oldu ancak...

#Rachid Ghezzal#Beşiktaş#Transfer
Beşiktaştan Ghezzal kararı Transferin gözdesi oldu ancak...

Beşiktaş'ın hücumdaki en etkili isimlerinden olan Rachid Ghezzal için Arap Yarımadası'ndan gelen teklifler için karar verildi. Yönetim, astronomik teklifler dışındaki teklifleri reddedecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta geçen sezonki performansıyla takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan, bu dönem de etkili futboluna karşın 2020-21’deki skor etkisinin uzağında kalan Rachid Ghezzal, buna rağmen özellikle Arap ülkelerinin gözdesi konumunda.

Özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde mücadele eden takımların radarında bulunan 29 yaşındaki sağ kanat için Beşiktaş cephesi ise devre arasında ayrılığa sıcak bakmıyor.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş 9 eksikle kupada Antalyasporun karşısına çıkacakBeşiktaş 9 eksikle kupada Antalyaspor'un karşısına çıkacakHaberi görüntüle

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece devre arası transfer dönemi için gelecek olan her teklifi reddedecek.

Bu sezon Beşiktaş formasını 23 maçta giyen 29 yaşındaki Ghezzal, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rachid Ghezzal#Beşiktaş#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin