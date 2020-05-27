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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan George Floyd paylaşımı

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Beşiktaş'tan George Floyd paylaşımı
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Beşiktaş Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaştan George Floyd paylaşımı

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