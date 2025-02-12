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Beşiktaş'tan Gedson ve transfer operasyonu! 20 milyon Euro bekleniyor

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#Transfer#Gedson Fernandes#Beşiktaş
Beşiktaştan Gedson ve transfer operasyonu 20 milyon Euro bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:51

Beşiktaş, Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Gedson için gelen transfer tekliflerini reddederken, yıldız oyuncuya dair gelecek planını belirledi. İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferinin ayrıntıları...

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Beşiktaş, 2022 yılında Benfica’dan transfer ettiği Gedson Fernandes’i 4+1 yıllık olarak kadrosuna katmıştı. Bu transferde anlaşma gereği, oyuncunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek gelirin yüzde 50’si Benfica Kulübü ile paylaşılacaktı.

Beşiktaştan Gedson ve transfer operasyonu 20 milyon Euro bekleniyor


Beşiktaş, Benfica ile Gedson Fernandes’in yüzde 50’lik bonservis payını almak için girişimlere başladı. Portekiz kulübünün yöneticileriyle yapılacak pazarlıklar sonrasında Siyah-Beyazlı ekip, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50’lik pay kısmını da alacak. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, gelecekteki olası transfer durumunda elde edilecek gelirin tamamını kasasına koyacak.

Beşiktaştan Gedson ve transfer operasyonu 20 milyon Euro bekleniyor


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RUSYA'DAN 20 MİLYON EURO
Gedson Fernandes’e sezon başında Rusya’dan büyük teklifler gelmişti. 20 milyon Euro’yu bulan önerileri, yüzde 50’lik satış payı sebebiyle geri çeviren Siyah-Beyazlılar, Benfica’yla anlaşıp bu hakkı 4-5 milyon Euro bandında bir rakama almak istiyor.

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#Transfer#Gedson Fernandes#Beşiktaş

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