Beşiktaş'tan Gedson ve transfer operasyonu! 20 milyon Euro bekleniyor

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Beşiktaş, 2022 yılında Benfica’dan transfer ettiği Gedson Fernandes’i 4+1 yıllık olarak kadrosuna katmıştı. Bu transferde anlaşma gereği, oyuncunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek gelirin yüzde 50’si Benfica Kulübü ile paylaşılacaktı.





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Beşiktaş, Benfica ile Gedson Fernandes’in yüzde 50’lik bonservis payını almak için girişimlere başladı. Portekiz kulübünün yöneticileriyle yapılacak pazarlıklar sonrasında Siyah-Beyazlı ekip, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50’lik pay kısmını da alacak. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, gelecekteki olası transfer durumunda elde edilecek gelirin tamamını kasasına koyacak.

RUSYA'DAN 20 MİLYON EURO

Gedson Fernandes’e sezon başında Rusya’dan büyük teklifler gelmişti. 20 milyon Euro’yu bulan önerileri, yüzde 50’lik satış payı sebebiyle geri çeviren Siyah-Beyazlılar, Benfica’yla anlaşıp bu hakkı 4-5 milyon Euro bandında bir rakama almak istiyor.