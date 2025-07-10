Beşiktaş'tan Gedson Fernandes transferine dair resmi açıklama geldi

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Beşiktaş, resmi yayın organından yaptığı açıklamada Gedson Fernandes hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Siyah beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Kulübümüz ve Spartak Moskova’nın, futbolcumuz Gedson Fernandes’in transferi için görüşmelere başladığıyla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Taraftarlarımızın bu tür masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olmasını ve itibar etmemesini önemle rica ederiz.