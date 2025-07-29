×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş resmen açıkladı: Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamı alındı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Gedson Fernandes
Beşiktaş resmen açıkladı: Gedson Fernandesin bonservisinin tamamı alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 15:18

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik sonraki satıştan pay hakkının Benfica'dan satın alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; ''Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.'' maddesindeki  50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Arroyoya talip çıktı Görüşmeler başladıBeşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı! Görüşmeler başladıHaberi görüntüle

MALİYETİ 16 MİLYON EURO OLDU

2022 yazında 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Benfica'dan transfer edilen Gedson Fernandes'in toplam maliyeti yüzde 50'lik payın satın alınmasının ardından 16 milyon euro oldu.

RUSYA'YA GİTMESİ BEKLENİYOR

Metaratings'in haberine göre; Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in bugün Moskova'da olmasını bekliyor. Beklenmedik bir durum yaşanması halinde Portekizli oyuncunun gelişi bir gün ertelenecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Spartak Moskova'nın 20 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Beşiktaş resmen açıkladı: Gedson Fernandesin bonservisinin tamamı alındı

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Siyah-beyazlı forma altında 3 sezonda 131 maça çıkan Gedson Fernandes, 18 gol atıp 16 da asist üretti. Portekizli oyuncu Beşiktaş'ta 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Gedson Fernandes

BAKMADAN GEÇME!