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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan galibiyet sonrası gönderme!

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Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3 golle mağlup eden Beşiktaş, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Siyah beyazlılar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şeref’inle Hakkı’nla!" sözlerine yer verdi.

Beşiktaş bu paylaşımıyla Galatasaray-Kasımpaşa maçında yaşanan penaltı tartışmasına göndermede bulundu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından önce konuk ekip, ardından ise Fenerbahçe'den hakem kararlarını eleştiren paylaşımlar yapılmıştı.

Fenerbahçeden Galatasaray maçı sonrası imalı paylaşım
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası imalı paylaşım
Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu
Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

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