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Beşiktaş'tan galibiyet sonrası gönderme!
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3 golle mağlup eden Beşiktaş, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Siyah beyazlılar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şeref’inle Hakkı’nla!" sözlerine yer verdi.
Beşiktaş bu paylaşımıyla Galatasaray-Kasımpaşa maçında yaşanan penaltı tartışmasına göndermede bulundu.
Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından önce konuk ekip, ardından ise Fenerbahçe'den hakem kararlarını eleştiren paylaşımlar yapılmıştı.
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