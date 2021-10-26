Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Squid Game' göndermesi

Dün oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medyadan rakibine 'Squid Game' göndermesi yaptı.
Beşiktaş, Larin'in ilk golünü paylaşıp, Galatasaraylı futbolcuları ekrandan silerek 'Oyuncu elendi' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.
GALATASARAY DA LOKOMOTIV MOSKOVA'YA YAPMIŞTI
UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Galatasaray da Rus ekibinin maç öncesindaki 'Squid Game' temalı paylaşımına galibiyet sonrası yanıt vermişti.
Oyuncu elendi. pic.twitter.com/A9TxTACkSf— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2021
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