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Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Squid Game' göndermesi

#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig
Beşiktaştan Galatasaraya Squid Game göndermesi

Süper Lig'İn 10. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medyadan Sarı-kırmızılı rakibine son günlerin fenomen dizisi 'Squid Game' ile gönderme yaptı.

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Dün oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medyadan rakibine 'Squid Game' göndermesi yaptı.

Beşiktaş, Larin'in ilk golünü paylaşıp, Galatasaraylı futbolcuları ekrandan silerek 'Oyuncu elendi' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

GALATASARAY DA LOKOMOTIV MOSKOVA'YA YAPMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Galatasaray da Rus ekibinin maç öncesindaki 'Squid Game' temalı paylaşımına galibiyet sonrası yanıt vermişti.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig

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