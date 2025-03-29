Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay paylaşım!

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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisine son verdi.

Bu galibiyetin ardından ise siyah - beyazlılar resmi sosyal medya hesabından paylaşımları üst üste yaptı.

"NAMAĞLUP"

Yapılan ilk paylaşımda "Namağlup" notu düşüldü. Fotoğrafta ise "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" pankartı yer aldı.

"MABEDİMİZDE ZIPLAMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR"

Daha sonrasında ise "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır." ifadelerinin yer aldığı popüler dizi Squid Game‘den esinlenerek tasarlanmış bir video paylaşıldı. Söz konusu videoda sarı - kırmızılı futbolcular yer aldı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan diğer paylaşımlar ise şu şekilde;

NAMAĞLSDFGHJKKLŞİISEJHIJĞZCSDFDGHTYJUKUKFDBFDJHGJNGHJHGH — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025