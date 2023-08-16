Beşiktaş'tan Galatasaray'a Milot Rashica çalımı! Sözleşmenin detayları belli oldu

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Futbolda yılın en büyük transfer çalımlarından biri Beşiktaş’tan geldi....

Siyah beyazlılar, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve sarı kırmızılıların bu kez bonservisiyle almaya çalıştığı Milot Rashica ile anlaştı.

27 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için İngiltere’nin Norwich City Kulübü’ne 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

GEDSON VE HALİL İÇİN DE YARIŞMIŞLARDI

Kesin anlaşma sağlanmasının ardından gece yarısı yönetici Tarkan Ser’in özel uçağıyla İstanbul’a getirilen Rashica, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.

Siyah beyazlı yöneticiler, Galatasaray cephesinin son ana dek transfer için uğraştığını ancak kazanan tarafın kendileri olduğunu ifade ettiler. Beşiktaş ile

Galatasaray son bir yıl içinde Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu transferlerinde de karşı karşıya gelmiş; Gedson’da siyah beyazlılar, Halil’de sarı kırmızılılar gülmüştü.

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BEŞİKTAŞ'TAN SABAH SAATLERİNDE PAYLAŞIM

Siyah beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından sabah saatlerinde arka arkaya paylaşımlar yaptı. "Kod Adı: Şafak Operasyonu" ifadelerini kullanan Beşiktaş, kartal pençesi paylaştı.