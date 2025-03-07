×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#TFF#Yabancı Hakem
Beşiktaştan Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 17:19

Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisi için TFF'den yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddiaların ortaya atılması üzerine bir açıklama yayımladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisine yabancı orta hakem atanmayacağı yönündeki iddialar üzerine resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı’nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.

Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.

Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Gözden KaçmasınThomas Reis: Kimse Beşiktaş ile üçüncülük savaşı vereceğimizi düşünmezdiThomas Reis: 'Kimse Beşiktaş ile üçüncülük savaşı vereceğimizi düşünmezdi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#TFF#Yabancı Hakem

BAKMADAN GEÇME!