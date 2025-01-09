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Beşiktaş'tan futbolculara tam 12.5 milyon euroluk ödeme! Büyük tehlike ortadan kalktı...

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Borçsuzluk Kağıdı
Beşiktaştan futbolculara tam 12.5 milyon euroluk ödeme Büyük tehlike ortadan kalktı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 16:11

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, göreve başlamasıyla birlikte çalışmalarına da hummalı bir şeklilde start verdi. Başkan Serdal Adalı önderliğindeki yönetim, borçsuzluk kağıdı için futbolculara ödeme yaptı.

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Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılan seçim sonrası Hüseyin Yücel'den daha fazla oy alarak başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı ve yönetimi, görevi devralmalarıyla birlikte çalışmalarına başladı.

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Siyah - beyazlı yönetim göreve başlar başlamaz ödemeleri gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Kulübün ay sonuna kadar futbolculara ödemesi gereken 12.5 milyon euro değerindeki borç kapatıldı.

Serdal Adalı ve yönetimi, 12.5 milyon euroluk borcu kapatarak UEFA için borçsuzluk kağıdı aldı.

Beşiktaş'ın borçsuzluk kağıdını alamaması halinde UEFA turnuvalarından geçici men tehlikesi bulunuyordu.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Borçsuzluk Kağıdı

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