Beşiktaş'tan futbolculara tam 12.5 milyon euroluk ödeme! Büyük tehlike ortadan kalktı...

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Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılan seçim sonrası Hüseyin Yücel'den daha fazla oy alarak başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı ve yönetimi, görevi devralmalarıyla birlikte çalışmalarına başladı.

Siyah - beyazlı yönetim göreve başlar başlamaz ödemeleri gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Kulübün ay sonuna kadar futbolculara ödemesi gereken 12.5 milyon euro değerindeki borç kapatıldı.

Serdal Adalı ve yönetimi, 12.5 milyon euroluk borcu kapatarak UEFA için borçsuzluk kağıdı aldı.

Beşiktaş'ın borçsuzluk kağıdını alamaması halinde UEFA turnuvalarından geçici men tehlikesi bulunuyordu.