Beşiktaş'tan flaş Giovanni van Bronckhorst gelişmesi! İdmana çıkmadı, Sergen Yalçın...

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Beşiktaş'ta bşakan Hasan Arat'ın istifasnın ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son haftalarda bir türlü kazanamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e de 3-1 mağlup oldu.

Son 6 maçta gelen 4'üncü mağlubiyet, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un da Beşiktaş kariyerini sonlandırmak üzere.

Macaristan dönüşü Sabiha Gökçen Havaalanı'na giden taraftarlar takımı protesto ederken, yöneticiler Mete Vardar ve Feyyaz Uçar taraftarlarla konuşup gerekeni yapacakları yönünde taraftara söz verdiler.

TAZMİNAT İSTEDİ

Giovanni van Bronckhorst'un ise yaşanan süreçte tavır değiştirdiği ve kararından döndüğü öne sürüldü.

Bronckhorst'un, Hüseyin Yücel ile yaptığı görüşmede alacaklarının tamamını talep ettiği ileri sürülmüştü.

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Giovanni van Bronckhorst'un 2.2 milyon euro alacağı kaldığı iddia edilmişti.

YENİ GELİŞME: İDMANA ÇIKMADI

Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.

İdmanda Giovanni van Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında yer aldı. Serdar Topraktepe'nin yardımcılığını ise U19 takımı teknik direktörü Veli Kavlak yaptı.

Haberde, van Bronckhorst ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ifade edildi.

SERGEN YALÇIN İLE İLK TEMAS

Bu gelişmelerin ardından da Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ilk aday olan Sergen Yalçın ile temas kuruldu.

Son olarak ekranlarda yorum yapan Sergen Yalçın, mevcut teknik direktör Van Bronckhorst'la ilgili de sert eleştiriler yapmıştı...



BAŞAKŞEHİR MAÇI...



"70'te Semih'i çıkartıp 4-6-0'a dönüyorsun. Sen hiç 4-6-0 oynadın mı? Hangi mantıklı buna dönüyorsun. Ne düşünüyorsun kenarda... Çocuk oyuncağı mı bu? Sonra 85'te tekrar santrfor sokuyorsun oyuna. PlayStation mu oynuyorsun?"



"TARAFTARA BEĞENMEYEN GELMESİN DENİR Mİ?"



"Beğenmeyen maça gelmesin denir mi hiç? Hele ki Beşiktaş taraftarına. O taraftar seni istemezse orada oturamazsın. Yabancı hocalar bu konuları bilmiyor. İşler biraz kötü giderse ıslıklamanın kralını görürsün!"



BRONCKHORST'UN 'BEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEMEDİM' AÇIKLAMASI



“Bu cümle o kadar sağlıksız ki... Peki ne dedin? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın antrenörü olup da ‘Biz şampiyon olacağız’ demiyorsan orada ne işin var?”

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HATAY MAÇI İÇİN SERDAR TOPRAKTEPE BEKLENTİSİ

Ayrıca Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı mücadelede takımın başında Serdar Topraktepe'nin yer alması bekleniyor.