Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çıkarması: Ses getirecek operasyon!

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların gündemine son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe’de forma giyen milli futbolcu Oğuz Aydın’ın geldiği öne sürüldü.
YERLİ ALTERNATİFLER ARASINDA
beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş, Oğuz Aydın'ı gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların, milli futbolcuyu transfer listesinde yer alan alternatif isimlerden biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.
DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Beşiktaş yönetiminin yerli oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Oğuz Aydın’ın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
KARAR İSMAİL KARTAL'IN
Oğuz Aydın ile ilgili kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal verecek.
Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması durumunda Kartal'ın Oğuz'u sağ bek mevkisinde kullanabileceği geçtiğimiz günlerde öne sürülmüştü.
PERFORMANSI
24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 39 resmi karşılaşmaya çıktı. Oğuz Aydın, bu süreçte 4 asist üreterek takımına katkı sağladı.