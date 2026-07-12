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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çıkarması: Ses getirecek operasyon!

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Oğuz Aydın
Beşiktaştan Fenerbahçeye transfer çıkarması: Ses getirecek operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 20:42

Beşiktaş’ın, yerli oyuncu rotasyonunu genişletme hedefi doğrultusunda Fenerbahçe'den Oğuz Aydın’ı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların gündemine son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe’de forma giyen milli futbolcu Oğuz Aydın’ın geldiği öne sürüldü.

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beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş, Oğuz Aydın'ı gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların, milli futbolcuyu transfer listesinde yer alan alternatif isimlerden biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Beşiktaştan Fenerbahçeye transfer çıkarması: Ses getirecek operasyon

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Beşiktaş yönetiminin yerli oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Oğuz Aydın’ın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

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KARAR İSMAİL KARTAL'IN

Oğuz Aydın ile ilgili kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal verecek.

Beşiktaştan Fenerbahçeye transfer çıkarması: Ses getirecek operasyon

Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması durumunda Kartal'ın Oğuz'u sağ bek mevkisinde kullanabileceği geçtiğimiz günlerde öne sürülmüştü.

PERFORMANSI

24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 39 resmi karşılaşmaya çıktı. Oğuz Aydın, bu süreçte 4 asist üreterek takımına katkı sağladı.

 

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Oğuz Aydın

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