Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Yeni sezon için harekete geçildi

Kış transfer sezonu Avrupa’dan sonra Türkiye’de de kapanmış durumda. Gözler şimdiden Haziran ayına çevrildi ve takımların gerçekleştiremediği ve yetiştiremediği transferleri sezon sonuna saklaması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi adına ara transfer döneminin son bölümü hayli harekete geçti. Devis Vásquez, Yasin Özcan, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar, yeni sezon yapılanması için de vakit kaybetmeyecek.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Kara Kartal, bu kapsamda ilk transfer edeceği ismi belirledi.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Fred’in, yaz döneminde Beşiktaş'a katılma ihtimali çok yüksek olarak görülüyor.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin kış transfer döneminde yaptığı Matteo Guendouzi ve N’Golo Kante transferlerinden sonra gözden düşen Brezilyalı orta saha oyuncusunu sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

BAŞKANLAR GÖRÜŞMÜŞTÜ

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz yıl da Başkan Serdal Adalı’nın, dönemin Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile temas kurduğu belirtildi. Fakat Koç’un, seçim süreci dışında Jose Mourinho’nun da onay vermemesi nedeniyle Brezilyalı oyuncunun transferinin gerçekleşmediği bildirildi.

Kara Kartal bu kez kararlı. Adalı’nın yaz transferlerinden ilkinin 32 yaşındaki orta saha olacağı bildirildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fred, Fenerbahçe forması ile 111 maça çıkarken 9 gol attı ve 17 asist üretmeyi başardı.