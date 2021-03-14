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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası manidar paylaşım

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası manidar paylaşım

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken lider Beşiktaş'tan manidar bir paylaşım geldi.

Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak iç sahada üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan ve 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. 

Kadıköy'de oynanan mücadelenin son düdüğüyle birlikte ise Beşiktaş'tan manidar bir paylaşım yapıldı. Siyah beyazlıların resmi Twitter hesabından Aboubakar ve Necip Uysal'ın sarıldığı bir video paylaşılırken "Sımsıkı sarıl Beşiktaş’a." notu düşüldü.

Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya binlerce etkileşim alırken sarı lacivertli kulübe gönderme olarak algılandı.

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Beşiktaştan Fenerbahçe maçı sonrası manidar paylaşım

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