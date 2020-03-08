Haber Giriş: 08.03.2020 - 17:58,
Beşiktaş'tan Fenerbahçe karşısında 4 gollü geri dönüş!
Beşiktaş U15 futbol takımı, deplasmanda 3-0 mağlup duruma düştüğü Fenerbahçe maçını 4-3 kazandı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Beşiktaş U-15 ile Fenerbahçe U-15 karşı karşıyageldi.
Soyunma odasına 3-1 geride giren Beşiktaş, iknici yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
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