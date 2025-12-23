×
Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu ve transfer göndermeli paylaşım!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 23:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Cerny'nin uzatmalarda attığı gol sonrası 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, maçın bitiş düdüğünün ardından Kerem Aktürkoğlu göndermeli paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.

Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.

Beşiktaş, bu iki paylaşımın ardından derbi galibiyetine ait bir video daha yayımladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME

Beşiktaş'tan yapılan videolu paylaşımda, sezon başında adı siyah beyazlılar ile de anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasına gönderme yapıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer sezonunda Kerem'e ilişkin, "Kerem Aktürkoğlu konusu, biz Orkun için oradayken geçti. Bu sezon Kerem'i bırakmayı düşünmediklerini söylediler. Sonrasında Benfica ile oyuncu için bir görüşmemiz olmadı. Benim izlenimim, Benfica'nın bu sezon Kerem'i bırakmayacağı yönünde. Eğer gelirse Kerem, Beşiktaş'ta oynamak istiyor Benfica bunu biliyor. Bugün için ilgilenmiyoruz." demişti.

