Beşiktaş'tan EuroCup'ta farklı zafer!

Güncelleme Tarihi:
Temsilcimiz Beşiktaş, İngiltere'nin London Lions takımını EuroCup'ın ikinci maçında sahasında ağırladı.
Beşiktaş GAIN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 99-73 kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. London Lions ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 5, Anthony Brown 7, Vitto Brown 16, Zizic 17, Dotson 11, Kamagate 9, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş
London Lions: Scott 13, Johnathan Williams 4, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Adamu 14, Soluade, Fiyati 7, Lukosiunas 3, Deane Williams 8, Goodwin 3
1. Periyot: 26-15
Devre: 50-37
3. Periyot: 74-53
Beş faulle çıkan: 35.42 Johnathan Williams (London Lions)