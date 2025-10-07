×
Beşiktaş'tan EuroCup'ta farklı zafer!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 22:06

Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği İngiltere'nin London Lions takımını 99-73 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Temsilcimiz Beşiktaş, İngiltere'nin London Lions takımını EuroCup'ın ikinci maçında sahasında ağırladı. 

Beşiktaş GAIN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 99-73 kazandı. 

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. London Lions ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 5, Anthony Brown 7, Vitto Brown 16, Zizic 17, Dotson 11, Kamagate 9, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş

London Lions: Scott 13, Johnathan Williams 4, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Adamu 14, Soluade, Fiyati 7, Lukosiunas 3, Deane Williams 8, Goodwin 3

1. Periyot: 26-15

Devre: 50-37

3. Periyot: 74-53

Beş faulle çıkan: 35.42 Johnathan Williams (London Lions)

