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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu hakkında sakatlık açıklaması

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#Beşiktaş#Ersin Destanlıoğlu#Eintrach Frankfurt
Beşiktaştan Ersin Destanoğlu hakkında sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 16:50

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt maçında sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden kaleci Ersin Destanoğlu'nda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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#Beşiktaş#Ersin Destanlıoğlu#Eintrach Frankfurt

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