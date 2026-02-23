Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.



Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır."

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK!

TRT Spor'un verdiği bilgiye göre; Emirhan Topçu 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Genç savunmacı, 7 Mart'ta Galatasaray'la oynanacak derbide maçta da forma giyemeyecek.