×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Emirhan Topçu#Sakatlık
Beşiktaşta sakatlık şoku Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 16:03

Beşiktaş, Emirhan Topçu’nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Genç savunmacı, Galatasaray'la oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır."

Gözden KaçmasınCaner Erkin yine kırmızı kart gördü Bu sezon şaşırtan rakamCaner Erkin yine kırmızı kart gördü! Bu sezon şaşırtan rakamHaberi görüntüle

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK!

TRT Spor'un verdiği bilgiye göre; Emirhan Topçu 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Genç savunmacı, 7 Mart'ta Galatasaray'la oynanacak derbide maçta da forma giyemeyecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Emirhan Topçu#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!