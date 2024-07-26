Beşiktaş'tan Emirhan için temas var, pazarlık yok!

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Stopere Türk oyuncu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Emirhan Topçu için Rizespor’dan açıklama geldi.

Radyogol’e konuşan kulüp genel sekreteri Yavuz Bakır, “Beşiktaş’ın Emirhan Topçu için sadece bir teması oldu. Herhangi bir pazarlık boyutunda değiliz” dedi. Bakır, Las Palmas’ın Emirhan transferinde önemli bir aşama kaydettiğini altını çizerken bonservis bedeli için, “7-8 milyon Euro gibi rakamların olmadığını söyleyebilirim. Daha düşük bir beklentimiz var” açıklamasını yaptı.